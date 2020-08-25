Эксперт рассказал, что делать со старым смартфоном

Устаревший телефон, как и любой продукт промышленности, необходимо утилизировать. Это связано с тем, что гаджет состоит из плохо разлагающихся материалов. Об этом рассказал технический эксперт АНО центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов.

Он уточнил, что выброшенный на свалку смартфон будет загрязнять окружающую среду. Поэтому аппарат можно сдать в пункт приема для утилизации или в одной из торговых сетей.

«Помимо заботы о природе, в утилизации есть положительные моменты. Сейчас многие торговые сети начали принимать технику на утилизацию - в обмен на устройство дается скидка на следующую покупку», - пояснил эксперт агентству «Прайм».

Симонов напомнил, что в телефонах есть аккумуляторная батарея, которая содержит очень вредные для окружающей среды вещества. В свою очередь при утилизации, из гаджета извлекают ценные материалы, разбирают его на составляющие, которые отправляют на переработку или повторное использование, уточнил эксперт. По его словам, люди, утилизирующие старые устройства, дают жизнь новым гаджетам.