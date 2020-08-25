Кипр впервые с начала пандемии разрешил въезд в страну из России

Некоторым категориям российских граждан разрешат въезжать на территорию Кипра с 28 августа. РФ впервые с начала пандемии была внесена в список стран, откуда люди могут приезжать в республику при соблюдении определенных условий.

Еженедельный перечень опубликовал кипрский Минздрав вечером в понедельник, 24 августа. Россия попала в категорию C: из нее на остров могут приезжать граждане Кипра, постоянно проживающие в стране и члены их семей; граждане других стран, имеющие вид на жительство на Кипре; сотрудники дипломатических представительств и миссий; лица, имеющие специальное разрешение на въезд в страну от правительства Кипра.

Согласно сообщению, пересечь границу смогут только те граждане, у которых есть возможность пройти тест на COVID-19 по прибытию либо иметь при себе сертификат, подтверждающий отрицательный результат анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Кроме того, въезжающие будут обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

При улучшении эпидемической ситуации страны из группы C имеют большой шанс быстро перейти в группу B, отмечает ТАСС. Въезжающим из государств группы B необходим сертификат об отсутствии COVID-19, но не нужно уходить на карантин. Попадание в группу А не предусматривает наличия у прибывающих на Кипр никаких специальных документов, кроме паспорта и иммиграционной карты CyprusFlightPass.