«Выдам козырь»: адвокат Ефремова рассказал, как будет доказывать невиновность актера

Эльман Пашаев уверен, что сможет доказать на суде невиновность Михаила Ефремова. Об этом адвокат актера рассказал в интервью «Газете.ру».

Пашаев уточнил, что имеет на руках «козырь». Какой именно, адвокат не уточнил, но добавил, что он «все расставит на свои места».

«Выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», - сказал защитник.

Пашаев отметил, что на месте аварии находится много уличных камер, которые не позволят подделать данные.

Также адвокат рассказал, дело Ефремова - самое простое в его практике, но на оправдательный приговор он не надеется.

«Показуха и звездный статус Ефремова только очень мешают работать. Был бы другой человек, я бы уже давным-давно развалил это уголовное дело», - уточнил Пашаев.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июля. В результате аварии погиб водитель автомобиля, в который врезался актер. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом.