Сотни тысяч эвакуированных: на США надвигается ураган «Лаура»

Власти двух американский штатов Техас и Луизиана предписали эвакуироваться примерно 585 тысячам местных жителей из-за приближения урагана «Лаура». Об этом сообщило агентство Associated Press.

Уточняется, что в Техасе должны покинуть свои дома около 385 тысяч человек, в Луизиане - около 200 тысяч местных жителей. По оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Лаура» достигнет побережья Техаса и Луизианы к среде. На Кубе из-за урагана уже эвакуировали более 20 тысяч местных жителей. На Гаити из-за стихии погибли 20 человек.

Ожидается, когда «Лаура» достигнет побережья США, то может усилиться до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Известно, что шторму присваивают имя после того, как порывы ветра достигнут скорости 62 километра в час. Первая степень с порывами ветра 120 километров в час, 150 километров в час – вторая степень, 180 километров в час – третья степень, 210 километров в час – четвертая, и самая опасная, пятая, когда скорость ветра составляет более 250 километров в час.

Напомним, что во вторник тропический шторм «Лаура» усилился до урагана, и скорость ветра продолжает расти.