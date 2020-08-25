Небензя оценил попытку США вернуть санкции против Ирана

Постпред России при ООН Василий Небензя надеется, что США больше не будут стремиться к восстановлению санкций против Ирана и развалу СВПД. Он, в частности, прокомментировал позицию Совета Безопасности, члены которого открыто выступили против введения таких ограничений.

Небензя отметил, что члены СБ ООН подтвердили необходимость сохранения СВПД. Его сохранение важно для всего международного сообщества, в том числе и США, подчеркнул он.

«Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут в итоге осознать это и не будут следовать тому пути, который не только не законен, но попросту не приведет к достижению результата, которого ожидали США», - сказал постпред.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы запустить процедуру восстановления санкций в рамках резолюции 2231. Во вторник, 25 августа, большинство членов СБ высказались против этого, так как не считают, что покинувшие СВПД Штаты вправе запускать такую процедуру, напоминает РИА Новости.