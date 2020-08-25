Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде РФ, которые приводят к проблемам с начислением пенсий россиянам. Об этом говорится в аудиторском отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах..

Специалисты Счетной палаты назвали главной проблемой при начислении – открытие на одного и того же получателя пенсии нескольких счетов, а также присвоение номера СНИЛС нескольким гражданам.

«Оказалось, что иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС», - говорится в сообщении.

Такие ситуации возникают из-за того, что граждане совершают ошибки при заполнении анкет. В Счетной палате пояснили, что если на момент начисления пенсии у человека имелось несколько счетов, то размер выплат может начисляться на основании только одного из них, что может привести к уменьшению пенсии.

«В системе индивидуального учета Пенсионного фонда России за каждым гражданином закреплен «Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица», где хранится, в частности, информация о стаже», - пояснили в Счетной палате.

Специалисты считают, что к уменьшению размера пенсий может привести и частая смена фамилии. Например, при замужестве у женщин. Уточняется, что в ПФР на лицевых счетах не указывалась информация о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

В Счетной палате также сообщили, что некоторые территориальные органы ПФР продолжают выплачивать пенсии на сотни миллионов рублей гражданам после их смерти из-за несвоевременно получаемых сведений.