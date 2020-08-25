Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал во вторник, 25 августа, указ о назначении нового командующего Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им стал генерал майор Григорий Галаган.

«Назначить генерал-майора Галагана Григория Анатольевича командующим Сил специальных операций ВСУ», - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента Украины.

Другим указом Зеленский освободил от должности генерал-лейтенанта Игоря Лунева. Президент обратил внимание на то, что в условиях действующего перемирия в Донбассе изменились задачи командования силовой командования.

«Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают. Адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника», - говорится в сообщении.

Во время встречи с Зеленским, новоназначенный командующий ССО заверил президента в готовности выполнять поставленные задачи и в продолжении работы «по развитию морского и авиационного компонентов Сил специальных операций».