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Штаб в блиндаже и чай у костра: как устроена «партизанская деревня» для конкурса «Безопасный маршрут»

Олег Мурашев
02:40 25.08.2020
Торжественная церемония открытия конкурса состоялась 24 августа в Нижегородской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Партизанскую деревню» впервые построили для конкурса АрМИ-2020 «Безопасный маршрут», который открылся в Нижегородской области. Она представляет собой собирательный образ всех подобных деревень, существовавших во времена Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония открытия конкурса военных инженеров прошла в районе деревни Ташлыково. Перед участниками и зрителями выступили карабинеры и рота почетного караула учебного центра, прошло дефиле военного оркестра.

Капитаны команд России, Белоруси, Узбекистана и Вьетнама подняли государственные флаги своих государств. Честь поднятия российского триколора была доверена капитану Денису Шевцову.

После состоялось показательное прохождение маршрута соревнования юнармейцами, а над трассой конкурса прошли вертолеты Ми-24.

Новшеством этого года стала «партизанская деревня», отстроенная специально для конкурса. В ее комплекс вошли штабной блиндаж, спальные блиндажи, склад оружия и боеприпасов и другие элементы.

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