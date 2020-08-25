В Минкульте рассказали о сроках открытия половины кинотеатров в России

Половина закрытых из-за распространения коронавируса кинотеатров в РФ откроется 27 августа, в День российского кино. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова.

«Мы со своей стороны сделали невозможное, но половина кинотеатров по всей стране откроет свои двери», - цитирует ТАСС Любимову.

Работу кинотеатров было разрешено возобновить с 13 июля. При этом решение об открытии остается за руководителем каждого конкретного региона.

В Москве кинотеатры заработали с 1 августа. Чтобы не допустить распространения вируса, контакт зрителей с персоналом свели к минимуму. Попасть в зал можно самостоятельно, отсканировав QR-код из билета на входе.