Зеленский признал, что не все страны ЕС готовы принять Украину в альянс

Не все страны-участницы Европейского союза хотят видеть Украину в составе альянса. Об этом заявил Владимир Зеленский. При этом украинский лидер выразил уверенность, что Брюссель заинтересован в партнерстве с Киевом.

«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине», - сказал Зеленский в интервью Euronews.

Также президент Украины, призвал ЕС обозначить четкие критерии, по которым Киев сможет стать членом союза. По словам Зеленского, после того, как украинцы получат ответ от Брюсселя, они смогут назвать конкретные сроки.

«Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас», - уточнил украинский лидер.

Также он отметил, что Украина должна стать той страной, которую Европа действительно хотела бы иметь в своем составе.