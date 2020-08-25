Суд в Гааге начал рассмотрение апелляции Младича

В Гааге начались двухдневные слушания по аппеляции бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича.

Мужчина пытается оспорить пожизненный срок, к которому ранее был приговорен за геноцид и преступления против человечности во время войн в бывшей Югославии.

Уточняется, что заседание проходит в онлайн-режиме. Младич находится в зале суда в отдельном боксе.

Защита до последнего пыталась отложить слушания. Сообщалось, что 78-летний Младич несколько недель назад перенес хирургическую операцию и не может полноценно участвовать процессе. Однако суд эти доводы не принял.

Напомним, в 2018 году адвокаты бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича потребовали отменить ему пожизненный приговор.

Они подали соответствующую апелляцию, а также запросили временного освобождения своего подзащитного для прохождения лечения в Сербии. Однако суд также отклонил данную просьбу.