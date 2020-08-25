В Крыму проверят детские дома из-за скандала с истощенным ребенком

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета РФ организуют масштабную проверку крымских детских домов.

В мероприятии также примут участие правозащитники и медики. Такой огромный общественный резонанс вызвала история с усыновлением малыша в одном из Домов ребенка в Симферополе.

Приемная мама опубликовала жуткое фото истощенного мальчика сразу после того, как забрала его домой из детского дома «Елочка».

У двухлетнего малыша крайняя степень истощения, обезвоживание, опасное для жизни, деформация черепа, рахит. Мальчик не умеет говорить, самостоятельно сидеть, ходить и держать ложку.

После того, как приемная мама забрала малыша из дома ребенка, пришлось срочно ехать в больницу.

Женщина рассказывает, что когда мальчик поступил в больницу ее предупредили, что ребенок находится в критическом состоянии. Малыш весил всего шесть килограммов. Это половина нормы, которая должна быть у двухлетнего мальчика.

У женщины семеро приемных детей. Она знала, что малыш болен и думала, что готова к этому, но реальность оказалась шокирующей.

«К сожалению, мы имеем очень печальный опыт проверок детских домов, интернатов, так как выявлены были множественные нарушения как имущественных прав, так и прав на медицинское обслуживание», - отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

При этом на защиту «Елочки» встала другая многодетная мать. Женщина усыновила трех малышей, регулярно наведывается в учреждение и уверяет, что претензий к сотрудникам и персоналу быть не может. Режим, питание, уход за детьми - все на должном уровне.

По ее словам, женщина, усыновившая больного малыша, недостаточно познакомилась с ребенком, все их знакомство заключалось в видеоролике. И когда опекун увидела в натуральном виде ребенка с врожденными пороками развития, она не была готова к такому, отмечает защитница детдома.



Доступ в скандально известный детский дом сейчас закрыт по причине коронавируса. Документы об опеке над малышом женщина оформляла дистанционно и фактически не видела ребенка до того момента, как пришла забирать его домой. Эта встреча и вызвала шок приемной матери.

В настоящий момент ребенок находится в учреждении здравоохранения в Симферопольской районной центральной больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

По словам врачей, мальчику потребуется достойное хорошее обследование, длительная реабилитация, потому что рахит мог привести к деформации костей, а эта деформация в свою очередь может сдавливать внутренние органы.