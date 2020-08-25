Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на 2021 год

Представитель компании Boeing Джош Баррет рассказал, что первый пилотируемый полет корабля Starliner может состояться летом 2021 года, а второй - зимой.

«Мы успешно продвигаемся к осуществлению второго непилотируемого полета, который может состояться в конце нынешнего года или в январе», - отметил Баррет.

По словам представителя Boeing, полет осуществиться в зависимости от выполнения отдельных этапов в том, что касается разработки компьютерных программ и испытаний оборудования.

После второго испытательного полета Boeing и NASA осуществят первый пилотируемый полет корабля Starliner летом 2021 года, отметил Баретт, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что в первом пилотируемом полете корабля на борту будут участвовать астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк. Второй полет совершит экипаж в составе Суни Уильямс, Джоша Кассады и Дженет Эппс.

Напомним, Starliner имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Впервые он был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида).