Роспотребнадзор исключил требование по ограничению числа учеников в классе

Роспотребнадзор убрал требование о том, что в одном классе на занятиях в школах могут присутствовать не более 25 учеников. Об этом в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как сообщили в пресс-службе парламентария, требования были пересмотрены из-за неоднократных жалоб учителей.

«Министр ответил, что благодаря компромиссу удалось исключить требование, чтобы в одном классе было не более 25 человек», - цитируют сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также отмечается, что школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки.

«Например, шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации», - сказали в пресс-службе.

Санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся работы образовательных учреждений в условиях распространения коронавируса, были опубликованы Роспотребнадзором 3 июля. В перечень входит измерение температуры у детей и взрослых, изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ, соблюдение социальной дистанции в полтора метра и разобщение детей из разных классов.