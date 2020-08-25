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Репетиция осени: в Москву придет резкое похолодание

Виктория Ивашечкина
19:09 25.08.2020
В столице ожидаются дожди и сильная облачность.
Репетиция осени: в Москву придет резкое похолодание
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что в ночь на среду, 26 августа, в столице резко начнет ухудшаться погода.

Холодный атмосферный фронт понизит температуру воздуха до 14 градусов тепла, также ожидаются дожди и зарядят дожди. Погода ухудшится под влиянием холодных атмосферных фронтов Атлантического циклона.

«В ночные и утренние часы начнутся дожди, из-за сильной облачности температура воздуха останется теплой», - рассказала Позднякова, пишет «Российская газета».

Днем в среду выше +18...+22 воздух не прогреется. Синоптик отметила, что дождь будет идти целый день, выпадет 8-10 миллиметров осадков.

В ночь на четверг, 27 августа, температура воздуха опустится до +8...+13 градусов. При этом в дневные часы температура будет колебаться от +18 до +22.

Такая погода будет в столице вплоть до воскресенья, 30 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что в столице со среды ожидается снижение температуры воздуха на 3-4 градуса

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