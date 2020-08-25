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«Работает креативный штаб»: эксперт объяснил принципы создания фейков о ситуации в Белоруссии

Владимир Расходчиков
23:05 25.08.2020
Председатель комиссии по СМИ общественной палаты РФ рассказал в ток-шоу «Открытый эфир» о принципах создания фейков про протесты в Белоруссии и оценил масштабы распространения ложных публикаций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Lukas Balandis globallookpress

На фоне проходящих в Белоруссии протестов и митингов поддержки действующей власти, президент страны Александр Лукашенко обратил внимание общественности на появление постановочных публикаций в Интернете, направленных на дискредитацию власти.

Как создаются такие фейки, их виды и какое количество людей им верит, в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал председатель комиссии по СМИ общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Если так разбирать белорусские фейки, то я бы их поделил на условные 3 группы. Первая и самая гнусная задача - максимально взбудоражить население, повышая тревожность. Например, «внимание, там на улице прячется ОМОН за деревьями», или «мы заметили российский спецназ, они всех жестоко избивают, есть пострадавшие», таким образом нагнетается саспенс. Вторая группа фейков - это дестабилизация обстановки условно мирными целями, например, фейки про то, что необходимо снимать все деньги со счетов из банка, якобы их вот-вот закроют. Люди ломанулись, курс подскочил, а после этого говорят «вот видите, до чего политика Лукашенко довела страну». И множество людей верят этому, огромные средства вложены в продвижение этой сетки. Каналы с подобной информацией насчитывают сотни тысяч и даже пару миллионов участников. И есть еще отдельный канал, где 200 000 подписчиков, он только под мемасики, про насмешки над Лукашенко. Это отдельная история, над которой работает целый креативный штаб», - объяснил эксперт.

Между тем, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протестные события в стране развиваются по «плану цветных революций» с участием «внешнего фактора». По мнению белорусского лидера, «внешний фактор» в данной ситуации был задействован, так как власть в стране «на месте».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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