Минздрав выдал НИЦ Гамалеи разрешение на пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения России выдало НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от COVID-19, которая была разработана министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ее разработчику - Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им», - сказано в сообщении Минздрава.

Отмечается, что пострегистрационные исследования препарата пройдут на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы.

В данных испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев. Продолжительность исследования для каждого составит полгода со дня вакцинации.

Параллельно с исследованиями будет проводиться вакцинация граждан из групп риска, например, медиков.

Ранее на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Российской Федерации Олег Калачев рассказал телеканалу «Звезда», что в основу создания первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции лег колоссальный опыт российской медицины.