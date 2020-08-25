Лавров заявил о влиянии Запада на белорусскую оппозицию

Об этом он рассказал во время встречи с первым замглавы Госдепа США Стивеном Биганом во вторник, 25 августа.

По мнению министра иностранных дел, Россия не считает возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и народу, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Бигана завершилась в Москве, в Доме приемов российского внешнеполитического ведомства.

Переговоры главы МИД РФ и представителя Госдепа США проходили в закрытом режиме. Одной из главных тем для обсуждения стала ситуация в Белоруссии.