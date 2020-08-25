Учителя не будут ставить оценки школьникам за всероссийские проверочные работы

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ученикам школ не будут ставить оценки за всероссийские проверочные работы (ВПР). Они пройдут в начале нового учебного года.

Об этом глава ведомства упомянул в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

«Мы проведем в начале года «диагностику» детей. Оценки выставляться не будут, но мы окажем методическую помощь отстающим детям, которые из-за пандемии не смогли освоить ту или иную тему, - подчеркнул Кравцов, передает ТАСС.

Всероссийские проверочные работы которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на начало нового учебного года. Их планируется провести в школах с 14 сентября по 12 октября.

Ранее Сергей Кравцов сообщил о готовности школ к новому учебному году. Всем учебным заведениям удалось достичь компромисса с Роспотребнадзором.