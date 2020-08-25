Синод РПЦ отправил в отставку главу Белорусской православной церкви

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел (Пономарев) снят с должности и назначен главой Кубанской митрополии. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», - написал он на своей странице в соцсети.

Новым экзархом Белоруссии назначен епископ Вениамин (Тупеко). Он также продолжит управлять Борисовской епархией.

Митрополит Павел был главой Белорусской православной церкви с декабря 2013 года. Епископ Вениамин возглавил Борисовскую епархию в 2014 году.