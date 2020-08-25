В Минпросвещения РФ сообщили о готовности школ к новому учебному году

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все субъекты отчитались ведомству о готовности начать учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Об этом глава ведомства рассказал в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

«Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора», - объяснил Кравцов, пишет ТАСС.

По его словам, удалось достичь компромисса с надзорным ведомством. В результате чего рекомендации Роспотребнадзора были адаптированы для учебных заведений.

«Мы их адаптировали для системы образования, сделали более гибкими», - отметил министр.

Сергей Миронов рассказал о жалобах родителей на сбор денег на термометры и санитайзеры в школах. Кравцов подчеркнул, что ведомство также получало подобные сообщения.

«Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать», - отметил министр.

По его словам, деньги на закупку термометров и санитайзеров должны выделяться из регионального бюджета.

Ранее в Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ.