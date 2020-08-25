Путин уволил замдиректора ФСИН Бурыкина

Российский лидер Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Бурыкина.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний - начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», - сказано в документе.

О причинах увольнения Бурыкина не сообщается. На эту должность Владимир Бурыкин был назначен 1 мая 2017 года.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей СК, МВД, МЧС и ФСИН. Среди них - пять генералов.