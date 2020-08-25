В Москве завершились переговоры Лаврова с представителем Госдепа США

В Москве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с первым заместителем главы Госдепа США Стивеном Биганом.

Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Единственное фото с этой встречи опубликовала в своих соцсетях официальный представитель МИД Мария Захарова.

На снимке запечатлен рабочий завтрак Лаврова и Бигана. В меню завтрака, как отметила Захарова, русская кухня - в частности щи с белыми грибами.

Отмечается, что одной из тем повестки дня стала ситуация в Белоруссии.

Встреча прошла в Доме приемов российского внешнеполитического ведомства на Спиридоновке в Москве.

Переговоры продлились более 1,5 часа и прошли в закрытом режиме.