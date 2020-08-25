СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам пресс-секретаря политика Марины Сороки, состояние Тимошенко остается стабильно тяжелым.

«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым», - написала она на своей странице в Facebook.

Также Сорока отметила, что с понедельника, 24 августа, Тимошенко получает интенсивный курс терапии.

О том, что украинский политик заболела коронавирусом, стало известно в воскресенье, 23 августа. Ее пресс-секретарь сообщила, что температура Тимошенко не опускается ниже 39 градусов. Кроме того, по данным местных СМИ, заражена дочь депутата и ее зять. Они переносят болезнь в легкой форме.