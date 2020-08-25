Путин призвал взять под контроль деятельность коллекторов

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости взять деятельность коллекторов под контроль.

По мнению президента, их методы взаимодействия с людьми часто переходят границы.

«То, с чем люди иногда сталкиваются, иногда переходит всякие границы», — считает президент», - отметил Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым.

Также президент попросил Аристова представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному финансированию.

Напомним, ранее кабмин РФ поддержал законопроект о запрете общения коллекторов с третьими лицами. Данным проектом предлагается защитить права и интересы граждан. Законопроект будет обязывать коллекторов общаться только с самими должниками, а не с их друзьями или родственниками