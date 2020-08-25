Повышенные ставки по депозитам, сниженные ставки по ипотеке: в Промсвязьбанке рассказали о выгодных возможностях для клиентов

Сотрудники оборонных предприятий - клиенты Промсвязьбанка - смогут рефинансировать ипотечные кредиты на выгодных условиях. Это стало возможным после подписания на форуме «Армия-2020» соглашения между Минпромторгом и кредитной организацией.

Как рассказал «Звезде» вице-президент Промсвязьбанка Александр Рохмин, теперь все, кто трудятся на заводах ОПК, получат одинаковые ипотечные возможности с военнослужащими. Он отметил, что за последние полтора года было рефинансировано около 45 тысяч ипотечных кредитов военнослужащих. Кроме этого, клиенты опорного банка российской оборонки получают и другие преимущества.

«У нас есть специальные программы по всем направлениям. Это повышенные ставки по депозитам, сниженная ставка по потребительским кредитам, ипотечным кредитам, ну и по всем другим направлениям. При этом мы развиваем инфраструктуру банковскую, устанавливаем банкоматы, точки продаж, открыли 13 офисов, установили 250 банкоматов, продолжаем инвестировать денежные средства в развитие инфраструктуры для зарплатных клиентов», - объяснил Рохмин.

Он также сообщил, что Промсвязьбанк, помимо оказания банковских услуг, проводит обучающие семинары, которые помогают повысить уровень финансовой грамотности военнослужащих.