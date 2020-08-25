Бывший глава МИД Украины озвучил главную проблему страны

Главной проблемой Украины является отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности страны. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в статье для «Европейской правды».

Дипломат дополнил, что сейчас в стране вместо стратегии существуют только проекты и бюрократическая волокита. Будущее государства не определено, нет сформулированного общего видения угроз и мер по борьбе с ними, отметил Климкин.

Бывший глава МИД Украины видит выход из сложившейся ситуации в формировании целостного взгляда на проблемы и их понимание, разработке стратегии национальной безопасности, а также распределении ответственности. По его мнению, именно от реализации этих задач зависит будущее государства.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины назвал свою страну сырьевым придатком ЕС. Таким образом Климкин прокомментировал мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией. Он отметил, что из страны вывозится исключительно сырье. Чиновник добавил, что сейчас «время заняться кетчупом, печеньем и колбасой».