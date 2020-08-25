ЦУП дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции

Центр управления полетами дал команду экипажу Международной космической станции (МКС) на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс займет около часа.

Люки были закрыты после того, как специалисты зафиксировали утечку воздуха. Космонавты в полном составе были изолированы в модуле «Звезда» для их безопасности.

После проверки давления в модулях выяснилось, что они герметичны и жизни экипажа ничего не угрожает.