ЦУП дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции
Космонавты были изолированы в одном из модулей станции после обнаружения утечки воздуха.
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Центр управления полетами дал команду экипажу Международной космической станции (МКС) на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс займет около часа.
Люки были закрыты после того, как специалисты зафиксировали утечку воздуха. Космонавты в полном составе были изолированы в модуле «Звезда» для их безопасности.
После проверки давления в модулях выяснилось, что они герметичны и жизни экипажа ничего не угрожает.