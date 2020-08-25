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Сразу шесть смерчей возникли над водами Мексиканского залива: видео

Роман Захаров
10:00 25.08.2020
По некоторым данным, изначально вихрей было и вовсе девять, однако в объектив камеры попали только шесть.
© Видео: IrfanKh65232660, Twitter © Фото: IrfanKh65232660, Twitter

Необычное природное явление запечатлели пользователи Интернета в Мексиканском заливе. В объектив камеры попали сразу шесть смерчей, бушующих над водной гладью. Кадры были опубликованы в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как шесть вихрей на фоне грозовых облаков одновременно устремляются высоко вверх от поверхности залива. По информации из соцсетей, изначально смерчей было и вовсе девять.

Как правило, водяные смерчи возникают все же в тропической зоне. В среднем период существования воронки составляет от 15 до 30 минут, а ее диаметр может варьироваться в диапазоне от пяти до 200 метров. Водяные смерчи вращаются вдвое или даже втрое медленнее классических.

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