Счетная палата РФ обнаружила факты выплаты пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии на сотни миллионов рублей гражданам после их смерти из-за несвоевременно получаемых сведений. Об этом говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах.

«На 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей», - говорится в отчете ведомства.

Уточняется, что эти переплаты теперь могут быть либо добровольно возмещены родственниками, либо взысканы в судебном порядке.

Сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР из органов ЗАГС. После октября 2018-го они передаются в онлайн-режиме из Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Аудиторы провели выборочную проверку сведений о смерти 40 застрахованных лиц, в результате которой выяснилось, что сведения 13 из них поступили в ПФР значительно позже даты смерти.