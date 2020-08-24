ФСБ разгромила канал вербовки боевиков ИГ*

ФСБ России пресекла деятельность участника международной террористической организации, который действовал на территории Республики Татарстан. По версии оперативников, задержанный мужчина причастен к организации трансграничного канала ресурсного снабжения боевиков в Сирии.

По указке эмиссаров из-за рубежа, мужчина вербовал сторонников ИГ* на территории стран СНГ для их последующей переправки в Сирийскую Арабскую Республику.

Установлены преступные связи задержанного с подельниками в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Вскрыты схемы финансирования террористов, а также маршруты их передвижения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В ходе проведенных обысков в квартире задержанного изъяты телефоны, платежные инструменты и другие изобличающие улики.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.