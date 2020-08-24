Актер Михаил Ефремов направился на очередное заседание суда

Актер Михаил Ефремов направился на очередное заседание Пресненского суда. У дверей квартиры фигуранта громкого уголовного дела встретили журналисты. Общаться с ними актер не стал и молча спустился к выходу из подъезда, после чего сел в автомобиль УФСИН и уехал.

Ранее Михаил Ефремов заявил о желании сменить адвоката. По его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации