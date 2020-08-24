Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мошенники освоили новый способ хищения денег при помощи СБП

Ян Брацкий
09:28 24.08.2020
Уязвимость мобильного банковского приложения уже устранили, ведется поиск украденных средств.
Мошенники освоили новый способ хищения денег при помощи СБП
© Фото: Pexels, Pixabay

Мошенники освоили еще одну преступную схему вывода денег со счетов своих жертв через Систему быстрых платежей (СБП). Эксперты Центробанка, которые выявили этот способ, выяснили, что при подключении популярной функции СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники воспользовались ошибкой и завладели деньгами клиентов банка.

Чтобы легализовать украденные средства, злоумышленники запустили мобильный банк в режиме отладки, авторизовавшись как реальные клиенты.

После, они отправили запрос на перевод денег в другой банк, но указали не свой счет для списания, а номер счета другого клиента. Система не проверяет принадлежность счета и списав деньги, перевела их мошенникам, пишет «Коммерсант».

Эксперты отметили, что это первый случай кражи денег при помощи СБП. Об уязвимости приложения могли знать только осведомленные люди, отметили в регуляторе: сотрудники банка или разработчики.  В настоящее время ошибка в приложении устранена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 14:00
В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
Дата24.08.2020, 09:20
Рев двигателей и грохот выстрелов: как прошел первый день конкурса «Танковый биатлон»
Дата23.08.2020, 01:53
Поветкин получил титул временного чемпиона мира по версии WBC, победив Уайта
Дата24.08.2020, 07:55
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:55 Армия
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
07:55 Армия
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
06:10 Эксклюзив
Видео
От идеи до реализации: директор АКИТ рассказал о развитии технопарков в России
06:00 В стране и мире
Видео
Сирия осталась без электричества из-за взрыва на газопроводе
05:02 Армия
Видео
Сквозь огонь и воду: кадры из зоны «техногенной аварии» конкурса «Безопасная среда-2020»
События дня
События дня
МВТФ Армия-2020
Коронавирус
АрМИ-2020
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Киса, мы рыбачим»: в Приморском крае тигр украл ведро с уловом
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.