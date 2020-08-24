Электроиспытания новейшего модуля для МКС «Наука» стартовали на Байконуре

На Байконуре стартовали электроиспытания многофункционального лабораторного комплекса «Наука». Его запуск к Международной космической станции (МКС) намечен на 2021 год.

«Специалисты филиала Ракетно-космической корпорации "Энергия" на Байконуре приступили к заключительным электроиспытаниям оборудования Многофункционального лабораторного модуля "Наука", прибывшего на днях на этот космодром», - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Подготовительные процедуры займут девять месяцев. Предстоит не только провести испытания модуля, но и обеспечить его микробиологическую защиту, заправку и другие необходимые операции.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля «Наука» на околоземную орбиту намечен на апрель следующего года. В модуле смогут постоянно работать до шести членов экипажа, в нем разместят туалетную комнату, дополнительную каюту, а также манипулятор для работ без выхода в открытый космос.