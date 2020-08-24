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Названы новые способы мошенничества в WhatsApp

Роман Захаров
07:58 24.08.2020
Заместитель руководителя Роскачества рассказал, как определить, что с вами общаются мошенники.
Названы новые способы мошенничества в WhatsApp
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Основная часть мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, обычно злоумышленники используют в своих сообщениях названия крупных компаний, например, Google, Apple, Facebook, а также актуальные темы, например COVID-19. Кроме того, предупредил Лоевский, мошенники часто делают якобы выгодные предложения. В качестве примера специалист привел прошлогоднюю «акцию» про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию мессенджера.

«Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление», - приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Илья Лоевский напомнил, что если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например, номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли - это обязательно является ловушкой, поскольку никто и никогда не будет запрашивать такие данные из благих побуждений.

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