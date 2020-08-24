Названы настройки смартфона, которые нельзя трогать

Необдуманное изменение параметров в настройках смартфона может вывести его из строя. В этом уверен директор института информационных технологий «Синергия» Станислав Косарев.

Особенно не стоит пытаться менять настройки SIM-карты, считает эксперт. По его мнению, это может привести к сбою в работе сети или Интернета.

«То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом», - отметил Косарев в беседе с агентством «Прайм».

Сломать что-то в смартфоне, открыв настройки, - нельзя, считает он, но можно временно вывести устройство из строя или подпортить его работу. Также стоит быть осторожнее с подписками и платными услугами. Некоторые операторы сотовой связи встраивают их в меню SIM-карты.