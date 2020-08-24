Необоснованная критика и популистские заявления: как демократы в США противостоят Трампу в рамках предвыборной кампании

Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США. На минувшей неделе прошел съезд демократической партии, на котором его выдвинули в качестве участника предстоящей гонки за высший пост в Штатах. Впрочем, многим и так было ясно, что демократы выдвинут именно Байдена, ведь других кандидатов у них просто нет.

Местом проведения съезда выбрали город Милуоки, но в итоге туда почти никто не явился. Якобы из-за коронавируса. Не приехал даже Байден. Он уже два месяца не покидает родной город Уилмингтон, где, как уверяет пресса, прячется от пандемии. Торжественную речь Байден произносил в маленьком местном конгресс-холле, а праздничный салют смотрел там же - на парковке. Вместо толпы сторонников его приветствовали пара десятков автомобилистов, включивших в честь события аварийные сигналы.

Также Байден официально стал конкурентом Трампа на грядущих выборах, хотя на самом деле действующему главе государства противостоит целая армия демократов - на 90% состоящая из женщин и афроамериканцев. Демократы собрали всех - от дочери Джона Кеннеди до чернокожей актрисы Керри Вашингтон, сыгравшей рабыню в фильме «Джанго освобожденный», и даже юной певицы Билли Айлиш. Сейчас все они регулярно атакуют Дональда Трампа.

За артистами и историческими личностями в ход пошла «тяжелая артиллерия». Экс-госсекретарь и соперница Трампа на предыдущих выборах Хиллари Клинтон не упустила возможности обругать президента и обвинить его во всех бедах Америки.

«Ситуация в США станет еще хуже, если Трампа снова изберут президентом. Мы и так уже потеряли тысячи жизней, рабочие места, и вся страна охвачена протестами. Давайте выгоним его из Белого дома! Там должны быть Джо Байден и Камала Харрис», - заявила она, обращаясь к избирателям.

Присоединилась даже Мишель Обама, которая долгое время избегала политики. Она назвала Трампа президентом, приносящим хаос и разногласия, и, конечно же, упомянула расовую тему.

«Дональд Трамп - не тот президент, который нужен нашей стране. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он способен выполнять эту работу, но она явно ему не по зубам. Я понимаю, что некоторые не услышат то, что я хочу сказать. В нашей стране глубокий раскол, а я - чернокожая женщина, выступающая на съезде Демократической партии. Вы знаете, что я ненавижу политику. Но вы также знаете, что мне дорога эта страна», - сказала Обама.

Однако не все оценили жалобы Мишель на дискриминацию. На шее у экс-первой леди было колье с надписью «голосуй». Украшение быстро стало хитом среди демократок, правда выяснилось, что позволить себе такое могут далеко не все. Цена ювелирного изделия начинается до 300 долларов и доходит до двух тысяч.

Заметили многие и шикарный дом, из которого Мишель включалась по видеосвязи.

«"Половина страны - злая, они ненавидят меня за мою расу!" — говорит женщина, мужа которой эта же самая страна два раза подряд избрала президентом. Это позволило ей купить в Мартас-Винъярд угодья на 11-миллионов долларов, оттуда она сейчас и читает лекции плебеям!», - прокомментировал обращение Мишель Обамы ведущий Fox News Такер Карлсон.

Барак Обама аксессуарами удивлять не стал, но эпатаж жены поддержал. Он нарушил американскую политическую традицию, по которой бывшие лидеры страны прямо не выступают против нынешних, и обрушился на Дональда Трампа с жесткой критикой.

«Он расценивает свое президентство просто как еще одно реалити-шоу, на котором он может получить необходимое ему внимание. Дональд Трамп не дорос до такой работы. И последствия такого провала ужасающие - 170 тысяч американцев погибли, миллионы остались без работы», - сказал Барак Обама.

Трамп на такой демарш отреагировал в своем духе, призвав Клинтон и Обаму «готовиться к войне», раз те выступают так, словно сами собрались участвовать в президентской гонке.

Действующий президент явно выжидает. Он пока что не изменил своей традиции и на открытую агрессию демократов отвечает юмором. Тандему Барака Обамы и Джо Байдена он даже придумал новое прозвище. И тут же поделился своим изобретением с избирателями.

«Обама и Байден. Обайден, как я их называю, если коротко», - пошутил Трамп.

Пока вся демократическая рать сражалась с Трампом на просторах интернета, в самом Милуоки на митинг собрались сторонники обеих партий. Одни пришли, чтобы поддержать Байдена, но больше тех, кому кандидатура Байдена не по вкусу. При чем такие есть даже среди демократов. Их кандидатом был Берни Сандерс, и теперь они в замешательстве, поскольку голосовать за Байдена им не хочется.

Активисты простояли у пустующего здания съезда несколько дней, но ничего толком не увидели. Демпартия не удосужилась даже установить мониторы на улице, где собрались ее сторонники. Конечно, все выступления транслировали по телевидению, но статистика неумолима: по количеству зрителей съезд этого года сильно уступает кампании 2016 года.

Пока что Джо Байден принимает участие в борьбе за овальный кабинет только в онлайн формате, и есть вероятность, что из него он так и не выйдет. Ведь без поддержки своих сильных сторонниц, на дебатах, наедине с Трампом, Байден, давно потерявший ораторский навык, может просто не справиться. Как он будет выкручиваться из этой ситуации - станет известно уже очень скоро.