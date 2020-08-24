Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы самые доступные направления для полетов в сентябре

Ян Брацкий
07:10 24.08.2020
Свое путешествие россияне, как правило, начинают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других крупных городов страны.
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globalookpress

Путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж и Чебоксары будут самыми доступными в сентябре этого года. К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов для планирования авиапутешествий. Они отметили, что все чаще россияне начинают свой вояж из столичных аэропортов, или из других крупных городов страны.

По подсчетам специалистов, билет на самолет из Москвы до Санкт-Петербурга будет стоить чуть более одной тысячи рублей в одну сторону.

Из Санкт-Петербурга выгоднее всего отправиться в Москву - билет можно приобрести за 1050 рублей. Чуть дороже (1,6 тыс. рублей) обойдется перелет в Казань, Калининград или Ярославль, пишет RT.

Полет из Екатеринбурга в столицу или в Уфу обойдется в две тысячи рублей. Добавив к этой сумме еще 600 рублей, можно паковать чемоданы на курорты Краснодарского края или вылететь в Самару.

Путешественникам из Новосибирска выгоднее всего лететь в Томск или Барнаул. Билеты в эти города будут стоить 1,2 тыс. рублей. За 2,4 тыс. рублей можно улететь в Кемерово, а за 3,7 тыс. рублей - в Санкт-Петербург.

Из зарубежных направлений, сообщение с которыми открыто на сегодняшний день, доступнее всего Великобритания. Улететь в нее из Москвы или Санкт-Петербурга в сентябре можно за четыре тыс. рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
07:55 Армия
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
06:00 В стране и мире
Видео
Сирия осталась без электричества из-за взрыва на газопроводе
05:11 Армия
Видео
В парке «Патриот» состоялся концерт в честь строителей Главного храма ВС РФ
05:02 Армия
Видео
Сквозь огонь и воду: кадры из зоны «техногенной аварии» конкурса «Безопасная среда-2020»
01:08 В стране и мире
Видео
В России изменились правила расчета стоимости ОСАГО
Популярное
Популярное
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Киса, мы рыбачим»: в Приморском крае тигр украл ведро с уловом
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.