Названы самые доступные направления для полетов в сентябре

Путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж и Чебоксары будут самыми доступными в сентябре этого года. К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов для планирования авиапутешествий. Они отметили, что все чаще россияне начинают свой вояж из столичных аэропортов, или из других крупных городов страны.

По подсчетам специалистов, билет на самолет из Москвы до Санкт-Петербурга будет стоить чуть более одной тысячи рублей в одну сторону.

Из Санкт-Петербурга выгоднее всего отправиться в Москву - билет можно приобрести за 1050 рублей. Чуть дороже (1,6 тыс. рублей) обойдется перелет в Казань, Калининград или Ярославль, пишет RT.

Полет из Екатеринбурга в столицу или в Уфу обойдется в две тысячи рублей. Добавив к этой сумме еще 600 рублей, можно паковать чемоданы на курорты Краснодарского края или вылететь в Самару.

Путешественникам из Новосибирска выгоднее всего лететь в Томск или Барнаул. Билеты в эти города будут стоить 1,2 тыс. рублей. За 2,4 тыс. рублей можно улететь в Кемерово, а за 3,7 тыс. рублей - в Санкт-Петербург.

Из зарубежных направлений, сообщение с которыми открыто на сегодняшний день, доступнее всего Великобритания. Улететь в нее из Москвы или Санкт-Петербурга в сентябре можно за четыре тыс. рублей.