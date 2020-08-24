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В Приамурье объявлено штормовое предупреждение

Ян Брацкий
06:43 24.08.2020
На территории Благовещенска и Белогорска, где произошли сильные подтопления, объявлен режим ЧС.
В Приамурье объявлено штормовое предупреждение
© Фото: МЧС России

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение на 25 августа. Регион уже пострадал от проливных дождей. В ближайшее время неблагоприятная погода сохранится, предупреждают в МЧС.

Ранее ведомство ввело режим ЧС на территории Благовещенска и Белогорска из-за мощного дождевого паводка.

«Согласно информации Амурского ЦГМС о штормовом предупреждении, 25 августа местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», - цитирует РИА Новости сообщение ГУ МЧС по Амурской области.

Всю минувшую неделю коммунальные службы в Благовещенске ликвидировали последствия сильнейшего ливня, прошедшего в ночь на 18 августа. Подтопленными оказались более 220 жилых домов, в которых проживают около 1,2 тысячи человек. Более 20 участков дорог оказались повреждены.

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