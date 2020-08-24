Оппозиция провела митинг возле президентского дворца в Минске

Очередной день протестов в Белоруссии завершился без задержаний и столкновений. Сторонники оппозиции провели несанкционированный митинг на площади Независимости в центре Минска, а затем часть демонстрантов отправилась к президентскому дворцу. Его, как и другие важные объекты в столице, заранее взяли под охрану: у правоохранителей были сведения о готовящихся провокациях.

Вскоре в свою рабочую резиденцию прибыл и сам Александр Лукашенко. Он вышел из вертолета с автоматом в руках и в бронежилете. Президент Белоруссии вышел к силовикам и поблагодарил их за работу в обеспечении безопасности.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. На улицы выходят граждане, недовольные итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.