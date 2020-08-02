Адвокат вдовы Картрайта назвала возможные причины смерти рэпера

Энди Картрайт мог скончаться от остановки сердца или от того, что подавился едой. Такие версии не исключила адвокат вдовы украинского рэпера Ирина Скурту. По поводу передозировки наркотиков в документах у следствия в настоящий момент ничего нет, подчеркнула она.

«Каких-то повреждений - черепно-мозговые травмы или ножевые ранения - на теле, которые бы говорили об убийстве, тоже нет», - приводит слова адвоката «Комсомольская правда».

Кроме того, Скурту в подробностях рассказала о том, как происходило расчленение тела рэпера и где в тот момент были его родные. Например, двухлетний ребенок находился в соседней комнате. Адвокат отметила - когда она приехала к рэперу домой, все было чисто, запаха не было.

«Марина пыталась уничтожить все вещи мужа», - добавила Скурту.

Напомним, что тело расчлененного музыканта было обнаружено правоохранителями. Жена погибшего Энди Картрайта Марина Кохал сообщила, что муж якобы скончался от передозировки наркотиков и она решила избавиться от трупа. При этом свою вину она не признала.