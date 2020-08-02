В Сирии отмечают Курбан-байрам

Звуки азана оживляют сирийский город Алеппо вместе с первыми солнечными лучами и призывают мусульман к началу празднования Курбан-байрама. На молитву собралось бы куда больше народу, если бы не карантинные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Медицинские маски, перчатки, социальная дистанция - в Алеппо все так же, как и в остальном мире. После совершенной молитвы нужно совершить жертвоприношение, зарезать барана - это главный обряд.

«Вы можете их пощупать. Очень мясистые и курдюк у них отменный. Каждый под 70 килограммов. У меня они немного дороже, солярка подорожала, но зато самые лучшие. Вот эти в кузове уже все проданы», - хвастается продавец по имени Зияд.

У каждой мечети и на каждом рынке, а порой и просто на улице, кипит торговля. Вес барана указан краской на шкуре. Животных фермеры везут в Алеппо не только из ближайших пригородов, но и издалека.

«В этот день у нас всегда аврал. Хотя в этом году покупателей немного меньше, чем в прошлом. Мясо подорожало, не каждому теперь доступно. Но люди все равно стараются купить хоть по одному килограмму», - рассказывает торговец Мухаммед Касаб.

Одну треть верующий должен отдать нуждающимся, второю - раздать друзьям, а оставшуюся - приготовить для семейного стола. В Сирии Курбан-байрам празднуют несколько дней, впереди пять выходных.