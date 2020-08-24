Сирия осталась без электричества из-за взрыва на газопроводе

Вся Сирия осталась без электричества в понедельник, 24 августа, из-за взрыва на газопроводе. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать теракт.

Взрыв произошел между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск, сообщило агентство SANA со ссылкой на Минэнерго страны.

Министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем заявил, что взрыв на газопроводе, питающем южную часть страны, «мог быть вызван террористическим актом».