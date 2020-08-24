Сирия осталась без электричества из-за взрыва на газопроводе
Власти страны подозревают террористический акт.
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
Вся Сирия осталась без электричества в понедельник, 24 августа, из-за взрыва на газопроводе. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать теракт.
Взрыв произошел между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск, сообщило агентство SANA со ссылкой на Минэнерго страны.
Министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем заявил, что взрыв на газопроводе, питающем южную часть страны, «мог быть вызван террористическим актом».