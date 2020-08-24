В России готовятся расширить список разрешенных для полетов стран

На этой неделе российские власти могут расширить список стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение. Речь идет о таких государствах, как Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок.

Ожидается, что решение о расширении списка стран может быть принято после заседания оперативного штаба, которое состоится 25 августа. Однако в авиакомпаниях считают, что открытие полетов по дополнительным направлениям не окажут существенного влияния на отрасль.

«Высокий сезон для туристов продолжается, но для авиакомпаний он фактически подошел к концу. Те, кто планировал полететь на отдых в августе–сентябре, уже купили билеты и путевки. Лето заканчивается, его итоги для отрасли неутешительны, и впереди нас ждет самое сложное полугодие за все последние годы», - пояснил эксперт.

Специалисты ожидают, что пассажиропоток в европейские страны будет очень небольшим, поскольку для российских граждан массовый въезд в страны ЕС по-прежнему запрещен. Предполагается, что полеты будут организованы по «швейцарскому» принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров: с разрешением на работу, для прохождения лечения или имеющих вид на жительство.

Напомним, что с 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Также ограничения были сняты с Абхазии. С 15 августа возобновились авиаперелеты между Россией и Швейцарией.