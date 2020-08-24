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В Госдуме подготовили законопроект о выплатах «на школу»

Тамара Астапенкова
03:55 24.08.2020
Документ предусматривает ежегодную финансовую помощь родителям школьников в размере 10 тысяч рублей.
В Госдуме подготовили законопроект о выплатах «на школу»
© Фото: Anvar Galeev Russian Look Globallookpress

В Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Об этом сообщил один из авторов инициативы, председатель комитета ГД РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Еще один законопроект фракции ЛДПР направлен в правительство РФ для получения официального заключения. Предлагаем финансово поддержать семьи, которым предстоит собирать детей в школу», - написал Нилов в своем официальном паблике.

Он отметил, что с каждым годом так называемый «школьный набор» дорожает, а многие родители из-за пандемии коронавируса или потеряли работу, или лишились части своего заработка, что существенно сказалось на семейном бюджете.

Авторы инициативы предлагают выплаты «на школу» ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен. Выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Чтобы получить ежегодную выплату в связи с началом учебного года родителям или опекунам школьников нужно будет написать соответствующее заявление, которое нужно будет подать в МФЦ или Пенсионный фонд, начиная с 1 июля по 31 декабря, говорится в документе.

Ранее в Госдуме заявили, что средства на возможные августовские выплаты на детей до 16 лет могут быть изысканы, но соответствующее решение должно быть принято на уровне президента РФ и российского правительства.

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