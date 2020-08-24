Теплый и комфортный: в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре

На европейской части России сентябрь ожидается теплый и комфортный. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы», - сказал Вильфанд ТАСС.

Он уточнил, что в сентябре количество осадков будет около и меньше нормы. В целом, первой месяц осени для жителей европейской части России ожидается комфортным, подытожил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о приближающемся похолодании. Со среды следующей недели ожидается снижение температуры воздуха на 3-4 градуса, дневные температуры будут составлять 19 - 22 градуса тепла.