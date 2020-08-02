Эксперт рассказал, почему смартфон необходимо класть вниз экраном

Мобильный телефон следует класть экраном вниз. В этом уверен доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Дело не в сохранности личных данных от любопытных собеседников, а в том, что таким образом, срок службы гаджета можно существенно продлить.

Дело в том, что на некоторых моделях современных смартфонов объектив камеры выпирает над корпусом и царапается о поверхность. К тому же, мониторы у смартфонов могут перегреваться.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов, а вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», - отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Сократить срок службы смартфона может и неправильная зарядка гаджета, уверяют некоторые специалисты. Они не рекомендуют заряжать батарею телефона до отказа каждый раз. Подключать телефон в сеть нужно только после появления сервисного сообщения о низком заряде аккумуляторной батареи.