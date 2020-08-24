Две недели протестов: кто стоит за спинами белорусской оппозиции

«Не отец, не отчим, а батька» – под таким лозунгом по всей Белоруссии каждый день проходят акции в поддержку Александра Лукашенко. Минск, Гомель, Могилев и еще десятки городов. В поддержку действующего президента флагами украшают велосипеды, машины, вертолеты и тракторы.

Вся площадь в городе Шклов Могилевской области - в цветах белорусского флага и лозунгах «За стабильность». Здесь многие знают Александра Лукашенко лично. Неподалеку от Шклова расположен агрогородок Александрия, в котором вырос, учился в школе и руководил совхозом будущий президент страны. В провинции большинство людей работает на земле. Им митинговать некогда, но они хотят жить в мирной стране.

Очевидно, что белорусские улицы перестали быть монополией оппозиции. Ведущий программы «Открытый эфир» Алексей Гудошников побывал в Витебске на концерте в поддержку действующей власти.

«Я в центре Витебска. Здесь концерт в поддержку действующей власти. Сколько точно людей сказать сложно – несколько тысяч. Вы слышите их реакции на артистов люди разного возраста: и старше, и моего возраста», - рассказал Гудошников.

Оппозиция старается не отставать. Массовые акции на этой неделе прошли во многих городах. В ход идут плакаты, цветы, «цепи солидарности». Иногда в толпе мелькает рядом с бело-красно-белым флагом и флаг Евросоюза, вызывая раздор в рядах митингующих.

За две недели протестов многие белорусы устали от всевозможных перформансов. С каждым днем появляется все больше фактов, что белорусские протесты - не стихийные и далеко не бескорыстные. Митингуют по фиксированной таксе.

«Молодые люди получают по 30 белорусских рублей (это около 900 российских) за выход на митинги оппозиции, девушки - по 60 или 1800 российских рублей. Тем, кто готов солгать на камеру, что был изнасилован белорусскими силовиками - провокаторы готовы отстегнуть солидный гонорар в евро. Вот скриншоты переписки», - рассказал Глава белорусского МВД Юрий Караев.

Посеять панику – одна из задач оппозиции. Белорусов загоняют в обменники, запугивая обвалом национальной валюты. Работникам СМИ в мессенджерах предлагают уволиться или принять участие в забастовках, за что обещают материальную помощь. А представителей силовых структур на всю страну призывают к измене Родине в обмен на квартиры.

«Если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ», - заявила член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Тех, кого не удается подкупить - стараются запугать. Засыпают угрозами сотрудников ОМОНа, милиции, журналистов, госслужащих. Обещают расправиться даже с семьей главы МИД Белоруссии. Рабочих у входа на заводы поджидают провокаторы и пропускают через так называемые коридоры позора. Но большинство предприятий продолжают работать.

«Если кто-то не хочет работать – не заставляйте. Не надо, мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника – замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», - сказал Александр Лукашенко.

Тем временем запад все активнее налаживает контакты с оппозицией. Со сбежавшей в Литву Светланой Тихановской уже контактировали немецкие власти, что было подтверждено в Берлине. Еще недавно Тихановская называла себя слабой женщиной, но в начале недели заявила, что готова стать «национальным лидером». Еще Тихоновская записала обращение к европейским лидерам на английском языке. И хотя Светлана по образованию переводчик с английского, получилось у нее плохо.

«Прошедшие выборы не были свободными. Людей избил режим, который хочет власти. Я призываю не признавать эти нечестные выборы. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии», - сказала Светлана Тихановская.

Эксперты обратили внимание, что обращение, которое зачитала Тихоновская, хорошо выверено и рассчитано именно на европейскую публику. А вот титры в ролике были написаны на американский манер: в слове honorable пропущена буква u. Английская, она же европейская норма подразумевает наличие этой буквы.

«Не она составляла эту речь к лидерам. Мы не знаем имен тех, кто принимает решения и пишет речи. Они скрываются. За ней стоит спецслужба Польши, офицеры и являются теми кукловодами, которые руководят Тихоновской. Проблема в том, что за домохозяйкой прячутся люди в темных масках», - объяснил политолог Сергей Марков.

Из Литвы Тихановская объявляет и о создании координационного совета, который будет обеспечить передачу ей власти. Состав совета - русофобы и псевдоправозащитники, сидящие на западных грантах. Например, Павел Белоус - владелец магазина продающего националистическую символику. Алесь Беляцкий - его правозащитный центр учрежден Фондом, работавшим с Соросом. И нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая называет россиян агрессивными и опасными для мира людьми, а Белоруссию - «страной полицаев». Она сравнивает советский режим с гитлеровским, хотя во времена СССР в своем эссе, посвященном революционеру Феликсу Дзержинскому, она открыто им восхищалась.

«Она - один из самых ярых белорусских националистов. В свое время она сказала, что понимает мотивы убийства писателя Олеся Бузины. Она же настаивала, чтобы русский перестали изучать в Белоруссии в школах. Она известна сотрудничеством с националистическими организациями. Перед западом она ратовала за разрушение отношений России и Белоруссии», - пояснил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Создание оппозиционного штаба по передачи власти прокомментировал и действующий президент Александр Лукашенко.

«Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Это удивительно, там уже выстроились в очередь и делят портфели. Я хочу сказать, уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть», - сказал Лукашенко.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти, что предусматривает уголовное наказание до пяти лет тюрьмы. И многие вчерашние революционеры тут же поспешили покинуть совет оппозиции от греха подальше.

«Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Мы возбудили уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса республики», - заявил генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

В программу реформ Координационного совета Тихоновской входят несколько пунктов, которые предусматривают выход Белоруссии из Союзного государства, пограничный контроль на границе с Россией, запрет на русский язык и трансляцию российских телепрограмм, при этом включение в телевизионный пакет каналов Украины, Латвии, Литвы, Польши. Так же есть пункт, предусматривающий восстановление белорусской автокефальной церкви в противовес Московскому патриархату.

«И самое главное: подача заявлений и членство в ЕС и НАТО. Украина “демократию” установила уже десять лет назад, наверное, но никто их ни в НАТО, ни в Евросоюз не принял и более того, там их не ждут, а нас тем более», - сказал Александр Лукашенко.

И хотя в Евросоюз Белоруссию официально никто не приглашал, зато по инициативе Польши и Литвы созвали экстренный саммит чтобы обсудить что с ней делать. Закончился саммит предсказуемо: ЕС не признает итоги белорусских выборов и готовит санкции. Литва уже объявила Лукашенко персоной нон-грата. А госсекретарь Майк Помпео поддержал протестующих в своем Twitter.

«Участие Польши и прибалтийских государств, вмешательство во внутренние дела суверенного гос-ва Белоруссии были заготовлены заранее. Эти страны получили транши средств от пентагона, на выстраивание серьезной идеологической инфраструктуры. Они готовились, чтобы оторвать от постсоветское гос-во, которое лояльно и дружит с Россией», - сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Лидеры ЕС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на словах пообещали, что вмешиваться в дела Белоруссии не будут и тут же почти хором добавили, что ЕС будет настаивать на своем и поддержит оппозицию в том числе материально, выделив 53 миллиона евро. Вряд ли совпадение, что французский лидер провел параллели между госпереворотом на Украине в 2014 и горячим белорусским августом 2020.

«Необходимо избежать повторения тех событий которые были на Украине несколько лет назад. В этом мы солидарны с господином Путиным», - сказал Эммануэль Макрон.

Владимир Путин еще раз подчеркнул, что любые попытки вмешаться извне и давление на Белоруссию недопустимы. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал запад вспомнить, чем закончилось их посредничество при протестах на киевском Майдане. Александр Лукашенко заявил кто стоит за беспорядками в Белоруссии. Он уверен, что его стране объявлена гибридная война.

В субботу белорусский президент отдал приказ привести основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление. Он лично прилетел в Гродненскую область, где посетил сначала полигон, потом вышел к многотысячной толпе в центре города.

«Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Беларусь на поругание никому не отдадим. И я благодарен тем главам государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен: мы справимся сами.», - заявил Лукашенко.

Ну а тех, кто все еще верит, что события в Белоруссии всего лишь «мирный протест» за свободу выбора, Тихоновская на первой же пресс-конференции обескуражила – баллотироваться снова она не будет. Да и свободу слова она понимает по своему: журналиста, который привел доказательства победы Лукашенко на выборах и попытался задать неудобный вопрос, под конвоем вывели литовские полицейские.

Есть фотографии, на которых Тихановская запечатлена с импозантным мужчиной. Это Бернар-Анри Леви, - человек заслуживший очень мрачную репутацию. Его называют серый кардинал цветных революций, в 1999 году он призывал бомбить Югославию. Затем поддержал «революцию роз» в Грузии и Михаила Саакашвили. Активно поддерживал кровавые события «арабской весны». В прошлом году встречался с Зеленским, хотя до этого не отходил от Порошенко, и конечно в 2014 выступал на Майдане.

«Леви позировал на майдане в Украине перед портретом бандеры. он объяснял французам, что тут фашистов нет. Есть силы в аппаратах спец служб, пентагон, они в Белоруссии активны. То что туда послали Леви, это подчеркивает, что они хотят вмешиваться еще больше. Бедные белорусы не заслуживали, чтобы с ними было тоже самое, что в Ливии и Украине», - пояснил политолог Дмитрий Де Кошко.

Практически везде, где появлялся Леви, так называемые мирные протесты быстро превращались в кровавую бойню. И судя по тому, что этот француз называет Тихановскую «музой белорусской революции», а в понедельник с ней планирует встретиться заместитель госсекретаря США Биган - эффекта от американских методичек становится недостаточно. Вполне возможно ситуацию в Белоруссии кто-то хочет еще больше раскачать и повести по радикальному сценарию.

