СМИ: в России появится новый стандарт безопасности для строек в период эпидемий

Строительные компании в России в период пандемии будут работать по новому стандарту. Разработанный Минстроем и девелоперами документ в настоящее время согласовывается в правительстве, сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

За основу стандарта взяли московские правила, разработанные в период постепенного снятия ограничений. Они нацелены на обеспечение безопасности рабочих и должны помочь снизить риски банкротства компаний и заморозки строек.

Так, по словам источников издания, согласно новому режиму работы предусмотрены 14-дневный карантин для рабочих, прибывших из других регионов, проведение тестов на инфекцию, соблюдение дистанции, использование масок и другие правила. По мнению экспертов, некоторые меры – например, дистанция в два метра при экстремальных условиях работы – трудновыполнимы.

Проект стандарта находится в финальной стадии разработки. Его обсуждение идет с федеральными органами исполнительной власти, региональными властями, экспертным сообществом и компаниями-застройщиками.