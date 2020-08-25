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Двойной прицел: на форуме «Армия-2020» представили новейшую систему управления огнем БМП-3 «Витязь»

Иван Линдеманн
09:40 25.08.2020
Она позволяет обнаруживать цель, когда человеческий глаз просто бессилен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На форуме «Армия-2020» представлены тысячи новейших военных разработок, а также гражданская продукция предприятий ОПК.

Например, цифровая система управления огнем БМП-3 «Витязь» - разработка научно-технического центра «ЭЛИНС» - позволяет обнаруживать цель, когда человеческий глаз просто бессилен. У системы управления - двойной прицел, четыре телевизионные камеры, лазерный длинномер и тепловизор.

«Эти устройства позволяют нам, не выходя из машины, осуществлять выверку прицелов и вооружения», - рассказывает начальник отделения разработчиков АО «Научно-технический центр ЭЛИНС» Сергей Купцов.

Также разработчики показали корреспонденту телеканала «Звезда», как выглядит окружающая действительность глазами тех, кто находится внутри современных ракетных и пушечных комплексов.

Отмечается, что находиться в кабине теперь не обязательно. Управлять орудийным расчетом можно на расстоянии, обеспечивая таким образом собственную безопасность и сокращая процесс принятия решения.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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