В стране и мире МВТФ Армия-2020 Двойной прицел: на форуме «Армия-2020» представили новейшую систему управления огнем БМП-3 «Витязь» Иван Линдеманн Она позволяет обнаруживать цель, когда человеческий глаз просто бессилен. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На форуме «Армия-2020» представлены тысячи новейших военных разработок, а также гражданская продукция предприятий ОПК. Например, цифровая система управления огнем БМП-3 «Витязь» - разработка научно-технического центра «ЭЛИНС» - позволяет обнаруживать цель, когда человеческий глаз просто бессилен. У системы управления - двойной прицел, четыре телевизионные камеры, лазерный длинномер и тепловизор. «Эти устройства позволяют нам, не выходя из машины, осуществлять выверку прицелов и вооружения», - рассказывает начальник отделения разработчиков АО «Научно-технический центр ЭЛИНС» Сергей Купцов. Также разработчики показали корреспонденту телеканала «Звезда», как выглядит окружающая действительность глазами тех, кто находится внутри современных ракетных и пушечных комплексов. Отмечается, что находиться в кабине теперь не обязательно. Управлять орудийным расчетом можно на расстоянии, обеспечивая таким образом собственную безопасность и сокращая процесс принятия решения. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует