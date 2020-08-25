Двойной прицел: на форуме «Армия-2020» представили новейшую систему управления огнем БМП-3 «Витязь»
На форуме «Армия-2020» представлены тысячи новейших военных разработок, а также гражданская продукция предприятий ОПК.
Например, цифровая система управления огнем БМП-3 «Витязь» - разработка научно-технического центра «ЭЛИНС» - позволяет обнаруживать цель, когда человеческий глаз просто бессилен. У системы управления - двойной прицел, четыре телевизионные камеры, лазерный длинномер и тепловизор.
«Эти устройства позволяют нам, не выходя из машины, осуществлять выверку прицелов и вооружения», - рассказывает начальник отделения разработчиков АО «Научно-технический центр ЭЛИНС» Сергей Купцов.
Также разработчики показали корреспонденту телеканала «Звезда», как выглядит окружающая действительность глазами тех, кто находится внутри современных ракетных и пушечных комплексов.
Отмечается, что находиться в кабине теперь не обязательно. Управлять орудийным расчетом можно на расстоянии, обеспечивая таким образом собственную безопасность и сокращая процесс принятия решения.